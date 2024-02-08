Организовали схему нелегального выезда военнообязанных в Евросоюз: судят правоохранителя из Буковины и его сообщников

Фигуранты искали желающих нелегально покинуть страну, собирали их в группу и довозили до границы автомобилями, где через леса проводили пешком на территории Румынии.

Завершено досудебное расследование правоохранителя из Буковины, который вместе с четырьмя сообщниками организовали нелегальную схему пересечения государственной границы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Отмечается, что фигуранты искали желающих нелегально покинуть страну, собирали их в группу и довозили на границу автомобилями, где через леса проводили пешком на территории Румынии. Весь пакет услуг стоил от 3,5 – 6 тыс. евро в зависимости от личных договоренностей. Работали «дельцы» около трех месяцев вплоть до разоблачения правоохранителями.

Во время одной из попыток вывезти очередную группу из страны 12 августа 2023 года водитель, правоохранитель и другие участники правонарушения были задержаны. Материалы по четырем гражданским союзникам правоохранителя были выделены в отдельное производство и направлены за подследственность в органы Нацполиции. В настоящее время обвинительные акты в отношении них направлены в суд по статье незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Правоохранитель тоже обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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