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  1. В Украине

Учитываются ли в срок для подачи заявления о возврате ошибочно уплаченных налогов периоды карантина и военного положения: разъяснение

07:00, 9 февраля 2024
Дни за период с 18.03.2020 по 31.07.2023 (включительно) не учитываются при исчислении 1095-дневного срока для подачи заявления.
Учитываются ли в срок для подачи заявления о возврате ошибочно уплаченных налогов периоды карантина и военного положения: разъяснение
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Государственная налоговая служба разъяснила, учитываются ли в срок для подачи заявления о возврате ошибочно уплаченных налогов периоды карантина и военного положения.

Так, согласно п. 43.3 НКУ обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени является представление налогоплательщиком заявления о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога с доходов физических лиц, возвращаемых контролирующим органом на основании поданной налогоплательщиком налоговой декларации за отчетный календарный год по результатам проведения перерасчета его общего годового налогооблагаемого дохода) в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени.

Пунктом 102.5 НКУ установлено, что заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств или об их возмещении в случаях, предусмотренных НКУ, могут быть поданы не позднее 1095 дня, следующего за днем возникновения такой переплаты или получения права на такое возмещение.

Пунктом 52-2 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ определено, что на период с 18 марта 2020 по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID -19), останавливается течение сроков давности, предусмотренных ст. 102 НКУ.

Постановлением КМУ от 25.04.2023 №383 «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. №338 и постановления Кабинета Министров Украины от 09 декабря 2020 г. №1236» режим чрезвычайной ситуации, связанный с карантином, продлен по 30 июня 2023 года.

При этом пунктом 2 разд. ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 15.03.2022 №2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» (вступило в силу 17.03.2022) действие п. 52 -2 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ остановлены на период действия военного, чрезвычайного положения.

В то же время во исполнение п. 1 разд. I Закона Украины от 03.03.2022 №2118-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения» (вступил в силу 07.03.2022), подраздел 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ дополнено п. 69.

В соответствии с п. 69 подраздел. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

В частности, пп. 69.9 подраздел. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ установлено, что временно, до 01 августа 2023 г., для налогоплательщиков и контролирующих органов останавливается течение сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, кроме определенных случаев.

Учитывая изложенное, при определении 1095-дневного срока, в течение которого налогоплательщик имеет право подать заявление на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств, не учитывается период времени с 18.03.2020 по 31.07.2023 включительно.

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