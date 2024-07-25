Прожиточный минимум для расчета окладов судей повышать не будут – стали известны рекомендации парламента к Бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Бюджетный комитет Верховной Рады не внял предложениям «разморозить» прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей.

Расчетная величина для учета должностного оклада судей – прожиточный минимум – в 2025 году, скорее всего, останется на уровне предыдущих лет. Это следует из проекта постановления 11437 о Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, который зарегистрировала в парламенте председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

В проекте изложены рекомендации Верховной Рады по бюджетной политике, которые Кабмин должен учесть при подготовке проекта Госбюджета на 2025 год и составлении Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

В этих рекомендациях говорится о «правовом регулировании во всем отраслевом законодательстве применения прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных. органов и прокурора окружной прокуратуры».

В то же время отмечено «возможности повышения в 2025-2027 годах размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы, а также должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки при условии обеспечения средствами приоритетных потребностей сектора национальной безопасности и обороны».

Также речь идет о «жесткой приоритезации расходов государственного бюджета».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что размер прожиточного минимума для расчета окладов судей в следующем году изменяться не будет.

Так, он останется на том же «замороженном» в свое время уровне в 2102 грн. В то же время, «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 2024 год составляет 3028 грн.

Однако в дальнейшем, в последующие годы, планируется «заморозить» прожиточный минимум не только судьям – но и всем гражданам.

«Прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы установлены на уровне 2024 года» - указано в Бюджетной декларации. То есть правительство предлагает оставить показатель прожиточного минимума в сумме 3028 грн для граждан до 2027 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, возглавляемый народным депутатом Денисом Масловом, предлагал прожиточный минимум, из которого считают оклады судьям, «разморозить».

«Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел на своем заседании 9 июля Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, одобренную постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2024 №751.

Комитет обратил внимание на то, что размер прожиточного минимума, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, должна быть унифицирована с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц» - говорится в решении Комитета.

Напомним, что согласно закону о судоустройстве, «голый» оклад судьи, без всяких надбавок и коэффициентов, составляет:

судьи местного суда – 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 63 060 грн. В случае унификации прожиточного минимума «голый» оклад составит 90 840 грн.

(Здесь стоит отметить для сравнения, что по данным Минфина, к примеру, средняя зарплата руководства НАПК за май 2024 года составила 233 тысячи, Комиссии по энергетике – 230 тысяч, НАГС – 218 тысяч грн).

судьи апелляционного суда и ВАКС – 50 прожиточных минимумов, то есть 105 100 грн. В случае унификации прожиточного минимума «голый» оклад составит 151 400 грн.

судьи Верховного Суда – 75 прожиточных минимумов, то есть 157 650. В случае унификации прожиточного минимума, «голый» оклад составит 227 100 грн.

Впрочем, с учетом дополнительных элементов общая сумма вознаграждения в частности судьи Верховного Суда может составлять более 400 тысяч грн.

Отметим, что согласно закону, размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия и ВККС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5. То есть, сейчас 236 475 грн. В случае унификации ПМ, он должен составлять 340 650 грн.

Также к размеру прожиточного минимума привязаны оклады дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, отбор которых продолжается. Так, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать 40 ПМ, то есть 84 080 грн.

Судя по тому, как изложены в проекте постановления рекомендации парламента к Кабмину, размораживать сумму прожиточного минимума для судей пока не планируют.

Автор: Наталя Мамченко

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