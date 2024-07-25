Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів підвищувати не будуть – стали відомі рекомендації парламенту до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки

Бюджетний комітет Верховної Ради не дослухався до пропозицій «розморозити» прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів.

Розрахункова величина для обрахунку посадового окладу суддів – прожитковий мінімум – у 2025 році, скоріш за все, залишиться на рівні попередніх років. Це випливає з проекту постанови 11437 про Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, який зареєструвала у парламенті голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

У проекті викладені рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики, які Кабмін має врахувати при підготовці проекту Держбюджету на 2025 рік і складанні Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

У цих рекомендаціях йдеться про «правове регулювання у всьому галузевому законодавстві застосування прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів та прокурора окружної прокуратури».

В той же час, зазначено про «можливості підвищення у 2025-2027 роках розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки за умови забезпечення коштами пріоритетних потреб сектору національної безпеки і оборони».

Також йдеться про «жорстку пріоритезацію витрат державного бюджету».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає, що розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів наступного року змінюватися не буде.

Так, він залишиться на тому ж «замороженому» в свій час рівні у 2102 грн. В той же час, «загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2024 рік складає 3028 грн.

Однак надалі, у наступні роки, планують «заморозити» прожитковий мінімум не лише суддям – а й всім громадянам.

«Прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року» - вказано у Бюджетній декларації. Тобто, уряд пропонує залишити показник прожиткового мінімуму в сумі 3028 грн для громадян до 2027 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює народний депутат Денис Маслов, пропонував прожитковий мінімум, з якого рахують оклади суддям, «розморозити».

«Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 9 липня Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, схвалену постановою Кабінету Міністрів від 28 червня 2024 року №751.

Комітет звернув увагу на те, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, має бути уніфікований з розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб» - йдеться у рішенні Комітету.

Нагадаємо, що відповідно до закону про судоустрій, «голий» оклад судді, без всіляких надбавок і коефіцієнтів, становить:

судді місцевого суду – 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 63 060 грн. У випадку уніфікування прожиткового мінімуму, «голий» оклад становитиме 90 840 грн.

(Тут варто зазначити для порівняння, що за даними Мінфіну, до прикладу, середня зарплата керівництва НАЗК за травень 2024 року склала 233 тисячі, Комісії з енергетики – 230 тисяч, НАДС – 218 тисяч грн).

судді апеляційного суду і ВАКС - 50 прожиткових мінімумів, тобто 105 100 грн. У випадку уніфікування прожиткового мінімуму, «голий» оклад становитиме 151 400 грн.

судді Верховного Суду – 75 прожиткових мінімумів, тобто, 157 650. У випадку уніфікування прожиткового мінімуму, «голий» оклад становитиме 227 100 грн.

Втім, з урахуванням додаткових елементів загальна сума винагороди зокрема судді Верховного Суду наразі може складати більше 400 тисяч грн.

Зазначимо, що відповідно до закону розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя та ВККС встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. Тобто, наразі 236 475 грн. У випадку уніфікації ПМ він має становити 340 650 грн.

Також до розміру прожиткового мінімуму прив’язані оклади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, відбір до яких триває. Так, керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати 40 ПМ, тобто, 84 080 грн.

Судячи з того, як викладені у проекті постанови рекомендації парламенту до Кабміну, «розморожувати» суму прожиткового мінімуму для суддів поки не планують.

Автор: Наталя Мамченко

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