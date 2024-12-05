Верховная Рада вернула опцию конфискации имущества у заключивших соглашение со следствием коррупционеров, освобождаемых от перспектив тюрьмы

Народные депутаты вернули норму в УПК, согласно которой в случае освобождения коррупционера от отбывания наказания с испытанием на основании соглашения о признании виновности, ему может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества при его согласовании сторонами соглашения.

Верховная Рада 5 декабря приняла в целом законопроект 12243-1, внесенный 4 декабря, о возвращении опции конфискации имущества у коррупционеров, освобождаемых от перспективы тюрьмы вследствие заключения соглашения со следствием.

Так, в УПК вернули норму о том, что в случае освобождения от отбывания наказания с испытанием на основании соглашения о признании виновности в уголовном производстве в отношении коррупционного уголовного правонарушения, уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества при его согласовании сторонами соглашения (ч. 2 ст. 77 УПК).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законом №4074-IX о лишении предателей государственных наград из Уголовного кодекса исключили норму о возможности опционально конфисковать имущество при освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием.

До этого был принят закон 4033-IX, согласно которому путем заключения сделок со следствием обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить гораздо меньший срок, либо вообще фактически остаться на свободе с испытательным сроком (законопроект 12039).

Новый закон, по сути, убрал для коррупционеров до этого действующий для них запрет на назначение судом наказания с испытанием, предусмотренного ч. 1 статьи 75 Уголовного кодекса. Условием для освобождения от перспективы отбывания реального наказания в тюрьме утверждение соглашения со следствием.

Также новый закон предусматривает, что получить более мягкое наказание сможет даже организатор коррупционного преступления – при условии разоблачения другого организатора.

В результате принятия этого закона Европейская комиссия согласовала предоставление Украине 4,1 млрд евро за выполнение шагов по Плану Ukraine Facility (потому что принятие закона об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием было в части требований Еврокомиссии).

Автор: Наталя Мамченко

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