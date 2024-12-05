Верховна Рада повернула опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством і звільняються від перспектив в’язниці

Народні депутати повернули норму до КПК, за якою у разі звільнення корупціонера від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, до нього може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Верховна Рада 5 грудня ухвалила в цілому законопроект 12243-1, внесений 4 грудня, про повернення опції конфіскації майна у корупціонерів, яких звільняють від перспективи в’язниці внаслідок укладення угоди зі слідством.

Так, до КПК повернули норму про те, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо корупційного кримінального правопорушення, кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди (ч. 2 ст. 77 КПК).

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законом №4074-IX про позбавлення зрадників державних нагород із Кримінального кодексу виключили норму про можливість опціонально конфіскувати майно при звільненні корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством.

До цього було прийнято закон 4033-IX, за яким шляхом укладення угод зі слідством обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном (законопроект 12039).

Новий закон, по суті, прибрав для корупціонерів до цього чинну для них заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 Кримінального кодексу. Умовою для звільнення від перспективи відбування реального покарання у в’язниці є затвердження угоди зі слідством.

Також новий закон передбачає, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційного злочину – за умови викриття іншого організатора.

Внаслідок прийняття цього закону Європейська комісія погодила надання Україні 4,1 млрд євро за виконання кроків за Планом Ukraine Facility (бо прийняття закону про звільнення корупціонерів шляхом угод зі слідством було в частині вимог Єврокомісії).

Автор: Наталя Мамченко

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