Кабмин определил Верховный Суд субъектом управления государственным имуществом Верховного Суда Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ

Спустя почти 8 лет после того, как Верховный Суд Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ прекратили осуществлять правосудие, Кабмин решил определить Верховный Суд субъектом управления их имуществом.

Фото: DW

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Кабмин на своем заседании 18 апреля 2025 года решил определить Верховный Суд субъектом управления государственным имуществом Верховного Суда Украины, Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда, Высшего административного суда, которые ликвидируются.

Напоминаем, что 30 сентября 2016 года вступил в силу Закон «О судоустройстве и статусе судей» №1402-VIII, которым было установлено, что со дня начала работы Верховного Суда Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший административный суд Украины прекращают свою деятельность и ликвидируются в установленном законом порядке.

15 декабря 2017 года начал работу Верховный Суд, и соответственно ВСУ, ВССУ, ВГСУ и ВАСУ прекратили осуществлять правосудие.

Автор: Наталя Мамченко

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