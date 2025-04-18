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Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

16:30, 18 квітня 2025
Через майже 8 років після того, як Верховний Суд України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ припинили здійснювати правосуддя Кабмін вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління їх майном.
Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ
Фото: DW
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Кабмін на своєму засіданні 18 квітня 2025 року вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду, Вищого адміністративного суду, що ліквідуються.

Нагадаємо, що 30 вересня 2016 року набрав чинності Закон «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII, яким було встановлено, що з дня початку роботи Верховного Суду Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку.

15 грудня 2017 року розпочав роботу Верховний Суд, і відповідно ВСУ, ВССУ, ВГСУ і ВАСУ припинили здійснювати правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

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