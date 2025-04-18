Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

Через майже 8 років після того, як Верховний Суд України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ припинили здійснювати правосуддя Кабмін вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління їх майном.

Фото: DW

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Кабмін на своєму засіданні 18 квітня 2025 року вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду, Вищого адміністративного суду, що ліквідуються.

Нагадаємо, що 30 вересня 2016 року набрав чинності Закон «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII, яким було встановлено, що з дня початку роботи Верховного Суду Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку.

15 грудня 2017 року розпочав роботу Верховний Суд, і відповідно ВСУ, ВССУ, ВГСУ і ВАСУ припинили здійснювати правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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