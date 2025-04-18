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На Хмельниччині судили чоловіка, який вдарив ножем знайомого під час сварки

23:31, 18 квітня 2025
33-річного чоловіка покарали за спробу вбивства знайомого.
На Хмельниччині судили чоловіка, який вдарив ножем знайомого під час сварки
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На Хмельниччині 33-річного чоловіка визнано винним у замаху на умисне вбивство та носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу, повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що у липні 2023 року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння прийшов до будинку потерпілого. Збираючись відвідати знайомого, він прихопив із собою ніж.

Між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість з метою вбивства наніс господарю два удари ножем у груди та живіт.

Обвинувачений свою вину у вчиненому не визнав, проте прокурором на підставі беззаперечних доказів його вину доведено.

Чоловіку призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. 

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