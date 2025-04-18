Кабмін пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції щодо спрощення проведення спецперевірок

Спеціальну перевірку пропонується не проводити стосовно певних категорій посадовців.

Фото: dtkt.ua

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Кабмін на своєму засіданні 18 квітня схвалив законопроект щодо вдосконалення порядку проведення спеціальної перевірки. Згодом його зареєструють у парламенті.

Законопроектом пропонується внести до Закону «Про запобігання корупції» зміни, які передбачають, що під час дії воєнного стану в Україні відносини, повʼязані з проведенням спеціальної перевірки, регулюються Законом «Про запобігання корупції» з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про правовий режим воєнного стану».

В свою чергу, Кабмін пропонує доповнити Закон «Про правовий режим воєнного стану» положенням про те, що спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються відповідно до абзацу 1 ч. 5 статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування у відповідному органі, з якого особу звільнено не раніше першого робочого дня, що передує дню призначення, та за умови, що стосовно такої особи в цьому органі вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.

Також передбачається встановити, що спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади за результатами конкурсу на таку саму посаду, за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.

Нагадаємо абзац 1 ч. 5 статті 10 закону про правовий режим воєнного стану визначає, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, а також за наявності у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Автор: Наталя Мамченко

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