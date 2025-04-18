Кабмин предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции для упрощения проведения спецпроверок

Специальную проверку предлагается не проводить в отношении определенных категорий должностных лиц.

Фото: dtkt.ua

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Кабмин на своем заседании 18 апреля одобрил законопроект об усовершенствовании порядка проведения специальной проверки. Впоследствии он будет зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О предотвращении коррупции», которые предусматривают, что во время действия военного положения в Украине отношения, связанные с проведением специальной проверки, регулируются Законом «О предотвращении коррупции» с учетом особенностей, определенных Законом «О правовом режиме военного положения».

В свою очередь, Кабмин предлагает дополнить Закон «О правовом режиме военного положения» положением о том, что специальная проверка не проводится в отношении лиц, назначаемых в соответствии с абзацем 1 части 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления в соответствующем органе, из которого лицо было уволено не ранее первого рабочего дня, предшествующего дню назначения, и при условии, что в отношении такого лица в этом органе уже проводилась специальная проверка во время действия военного положения.

Также предлагается установить, что специальная проверка не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности по результатам конкурса на ту же должность, при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась специальная проверка во время действия военного положения.

Напоминаем, что абзац 1 части 5 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» определяет, что в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, должности руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, коммунальных предприятий, учреждений, организаций руководителем государственной службы или субъектом назначения, сельским, поселковым, городским головой, председателем районного, районного в городе, областного совета, начальником соответствующей военной администрации без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы в соответствии с требованиями законодательства, установленными для соответствующих должностей, а также при наличии в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год.

Автор: Наталя Мамченко

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