Бывший закрытый элитный клуб для политиков под Киевом превратят в ментальный центр здоровья для военных

Министерство обороны создаст первый ментальный центр для военных на базе возвращенного элитного комплекса в Киевской области.

Источник фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны объявило о создании первого ментального центра здоровья для военнослужащих. Он будет создан на базе бывшего закрытого охотничье-рыболовного клуба в Киевской области. Ранее этот земельный участок с недвижимостью был возвращен в собственность государства после долгих судебных процессов.

Как указывают в Минобороны, объект, который долгое время оставался недоступным для общества и использовался для отдыха политиков, бизнесменов и высокопоставленных чиновников, теперь будет служить тем, кто защищает страну. Комплекс закреплен за Национальным военно-медицинским клиническим центром «Главный военный клинический госпиталь».

Новый центр будет специализироваться на лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессивных и тревожных состояний, способствовать социальной адаптации ветеранов и сочетать физическую и психологическую реабилитацию.

«Эта история показывает, как государственные активы могут быть использованы на благо общества. То, что когда-то было символом привилегий и закрытости, теперь станет центром помощи тем, кто отдал свое здоровье ради Украины. И именно такие инициативы формируют настоящую социально ответственную страну», – отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Для запуска центра будет проведена масштабная реконструкция помещений, которые долгое время находились в заброшенном состоянии, а также будут привлечены квалифицированные специалисты – психологи, психиатры, реабилитологи и медицинские работники.

В Минобороны рассказывают, что земельный участок с недвижимостью был незаконно выведен из государственной собственности, а владельцами объекта в разные времена становились приближенные к власти лица.

После ряда судебных процессов 15 апреля 2025 года Верховный Суд окончательно утвердил решение о возвращении имущества государству и передаче его в ведение Министерства обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.