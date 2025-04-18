В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции нарушил ПДД — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который нарушил требования дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы отреагировали на нарушение, остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

Также в полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

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