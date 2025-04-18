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Может ли работодатель перевести работника в случае простоя — разъяснение

23:13, 18 апреля 2025
Простой – это перерыв в работе, возникающий из-за отсутствия необходимых организационных или технических условий, форс-мажорных ситуаций или других обстоятельств, препятствующих выполнению работы.
Может ли работодатель перевести работника в случае простоя — разъяснение
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Гоструда объясняет, может ли работодатель в случае простоя перевести работника на другую работу.

Отмечается, что согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности сроком до одного месяца.

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Гоструда

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