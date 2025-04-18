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За границу по знакомству – на Житомирщине задержали водителя и двух уклонистов

22:36, 18 апреля 2025
Полтавчанину грозит до 7 лет тюрьмы за помощь в незаконном пересечении границы.
За границу по знакомству – на Житомирщине задержали водителя и двух уклонистов
Фото: zhytomyr.police
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Полицейские Житомирщины сообщили о подозрении полтавчанину, который способствовал незаконному пересечению государственной границы. Инцидент произошел 13 апреля на одном из пограничных блокпостов на Коростенщине, где был задержан автомобиль с тремя жителями Полтавщины. По оперативной информации, пассажиры планировали нелегально пересечь границу. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Работники 9-го пограничного отряда ГПСУ сообщили о происшествии полицию, и обстоятельства дела задокументировала следственно-оперативная группа отделения полиции № 2 (г. Олевск) Коростенского райуправления. Предварительно, двое молодых людей, 21 и 24 лет, договорились выехать за границу нелегально и привлекли к своим планам общего знакомого, который имел автомобиль и согласился подвезти их до приграничья.

После остановки транспортного средства полицейские задержали водителя. В отношении пассажиров составлены материалы об административных правонарушениях, а также известили Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Изъят автомобиль, мобильные телефоны и загранпаспорта.

На следующий день полицейские сообщили водителю о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Расследование продолжается под руководством Коростенской окружной прокуратуры с участием оперативников отдела миграционной полиции ГУНП в Житомирской области, ГНСУ и УСБУ в области.

По действующему законодательству подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

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полиция Житомир граница

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