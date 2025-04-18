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В Китае борются с трудоголизмом: офисных работников призывают меньше работать

16:34, 18 апреля 2025
Государство надеется, что свободное время будет стимулировать людей больше потреблять местные товары и повысить эффективность их работы.
В Китае борются с трудоголизмом: офисных работников призывают меньше работать
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В Китае призывают офисных работников сокращать рабочую нагрузку, чтобы у людей оставалось больше свободного времени — на отдых, личную жизнь и, что немаловажно, потребление. Власти считают, что увеличение досуга будет способствовать росту внутреннего спроса на товары и услуги, а значит — поддержит экономику. Об этом сообщает The Economist.

В стране, где культура переработок начинается еще со школьной скамьи, а два выходных в неделю — редкость, начинает формироваться новая тенденция. Власти и крупные компании постепенно отходят от идеи, что сотрудник должен задерживаться в офисе до поздней ночи.

Так, технологические гиганты и производственные корпорации начали пересматривать свои внутренние правила. К примеру, компания Midea, один из ведущих производителей бытовой техники, запустила кампанию против «ненужной переработки» и ввела строгий лимит — сотрудники должны покидать рабочее место не позже 18:20.

На заводах DJI, производителя дронов, также установили предельный час — 21:00, хотя это решение вызвало волну критики в соцсетях из-за того, что время все еще позднее.

Подобные шаги соответствуют двум ключевым направлениям, которые продвигает китайское правительство: борьбе с феноменом «нейцюань» (социальным явлением бессмысленной трудовой гонки без реального результата) и стимулированию внутреннего потребления. Вместо ориентации исключительно на экспорт и масштабные инфраструктурные проекты, власти делают ставку на развитие внутренней экономики за счет повышения уровня благосостояния граждан.

В марте правительство представило специальный план, в котором акцентировало внимание на праве на отдых и пообещало сократить чрезмерную занятость. Также были добавлены два дополнительных государственных выходных.

Тем не менее, в обществе растет скепсис. Многие сомневаются, что компании, годами практиковавшие изнуряющий график, теперь искренне заботятся о благополучии работников. Есть и внешние факторы: например, недавний запрет ЕС на товары, произведенные с использованием принудительного или чрезмерного труда, мог подтолкнуть экспортно-ориентированные компании к смене политики.

Тем не менее, несмотря на осторожный оптимизм, факт остается фактом: в Пекине все чаще признают, что здоровый баланс между работой и жизнью — это не слабость, а экономическая необходимость.

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Китай

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