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У Китаї борються з трудоголізмом: офісних працівників закликають менше працювати

16:34, 18 квітня 2025
Держава сподівається, що вільний час стимулюватиме людей більше споживати місцеві товари та збільшити ефективність їхньої роботи.
У Китаї борються з трудоголізмом: офісних працівників закликають менше працювати
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У Китаї закликають офісних працівників зменшити робочі навантаження, аби дати людям більше вільного часу — на відпочинок, особисте життя та, що важливо, споживання. Уряд вважає, що більше дозвілля сприятиме зростанню внутрішнього попиту на товари та послуги, а отже — підтримає економіку. Про це повідомляє The Economist.

У країні, де культура надмірної праці бере свій початок ще зі шкільних років, а дворазовий вихідний на тиждень — рідкість, починає формуватись нова тенденція. Влада й великі компанії поступово відмовляються від ідеї, що працівник має залишатись в офісі до пізньої ночі.

Так, техногіганти та виробники поступово змінюють внутрішні політики. Наприклад, компанія Midea, один із лідерів у сфері побутової техніки, запровадила кампанію проти «зайвої понаднормової праці» та встановила чіткий ліміт — працівники мають залишати робочі місця до 18:20.

А на підприємствах DJI, виробника дронів, встановили крайню межу — 21:00, що, утім, викликало критику в соцмережах через все ще пізню годину завершення роботи.

Такі ініціативи вписуються у два стратегічні напрями, які просуває китайський уряд: подолання явища «нейзюань» (соціального явища даремної трудової гонитви без результату) та активізація внутрішнього ринку через збільшення споживання. Замість орієнтації виключно на експорт чи масштабні інфраструктурні проєкти, уряд прагне стимулювати внутрішню економіку — через підтримку добробуту громадян.

У березні влада представила спеціальний план, у якому наголосила на праві на відпочинок і пообіцяла зменшити надмірну зайнятість. До того ж календар поповнили двома додатковими державними вихідними.

Проте в суспільстві зростає скепсис. Багато хто сумнівається, що компанії, які роками практикували виснажливий трудовий графік, тепер щиро піклуються про працівників. Є й інші фактори впливу: наприклад, нещодавня заборона ЄС на товари, виготовлені з використанням примусової або надмірної праці, могла підштовхнути експортноорієнтовані компанії до зміни курсу.

Утім, навіть попри обережний оптимізм, факт залишається фактом: у Пекіні дедалі більше усвідомлюють, що здоровий баланс між роботою та життям — не розкіш, а економічна необхідність.

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Китай

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