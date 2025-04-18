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У Держпраці пояснили, як працівнику перевірити факт сплати страхових внесків

22:54, 18 квітня 2025
Перевірити факт сплати внесків та набутий страховий стаж можна онлайн.
У Держпраці пояснили, як працівнику перевірити факт сплати страхових внесків
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює,  як працівнику перевірити факт сплати страхових внесків. 

Зазначається, що страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства.

Перевірити факт сплати внесків та набутий страховий стаж можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно:

  • авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі (способи авторизації — t1p.de);
  • переглянути на титульній сторінці розділ «Ознака наявності заробітної плати без сплати внесків в закритих звітних періодах».

Відмітка «Ні» в розділі означає, що страхові внески сплачено за всі періоди трудової діяльності працівника.

Відмітка «Так» свідчить про наявність у реєстрі застрахованих осіб відомостей про нараховану заробітну плату/дохід/грошове забезпечення застрахованої особи без сплати внесків.

Тобто на момент авторизації користувача в особистому кабінеті вебпорталу є періоди з незарахованим страховим стажем.

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Держпраці

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