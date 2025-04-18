В Гоструда объяснили, как работнику проверить факт уплаты страховых взносов

Проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж можно онлайн.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по трудам объясняет, как работнику проверить факт уплаты страховых взносов.

Отмечается, что страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса (ст. 24 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательстве»).

Персонифицированные сведения о заработной плате (доходе, денежном обеспечении, помощи, компенсации) застрахованных лиц, на которую начислены и с которой уплачены страховые взносы, и другие сведения представляются в Пенсионный фонд работодателями, предприятиями, учреждениями, организациями, воинскими частями и органами, выплачивающими денежное обеспечение, помощь и компенсацию.

Проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на вебпортале (способы авторизации – t1p.de);

просмотреть на титульной странице раздел «Признак наличия заработной платы без уплаты взносов в закрытых отчетных периодах».

Отметка «Нет» в разделе означает, что страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника.

Отметка «Да» свидетельствует о наличии в реестре застрахованных лиц сведений о начисленной заработной плате/доходе/денежном обеспечении застрахованного лица без уплаты взносов.

То есть на момент авторизации пользователя в личном кабинете вебпортала есть периоды с неучтенным страховым стажем.

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