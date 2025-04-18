Висел на ремнях в цистерне с подсолнечным маслом — мужчина в необычный способ пытался пересечь границу, фото

Житель Одесской области пытался незаконно выехать из Украины в цистерне с подсолнечным маслом.

Фото: dpsu.gov.ua

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На пункте пропуска «Мамалыга» пограничники обнаружили в цистерне с подсолнечным маслом нарушителя, который весел на страховочных ремнях. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что на выезд из Украины следовал грузовой автомобиль с цистерной под управлением гражданина Молдовы. В товаросопроводительных документах был указан груз — растительное масло.

Во время осмотра автомобиля пограничники заметили, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. Как выяснилось, таким образом пытался незаконно выехать в Молдову гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области. Он договорился со знакомым водителем, чтобы тот вывез его в грузовой цистерне.

«В подвешенном состоянии, погруженный почти по грудь в масло, мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска. За попытку незаконного пересечения границы в отношении него составлены материалы об административном правонарушении», — сообщили в Госпогранслужбе.

Водителя грузовика задержали. В действиях иностранца пограничники усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), о чем направили соответствующее сообщение в Национальную полицию.

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