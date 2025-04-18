Практика судов
  1. В Украине

Висел на ремнях в цистерне с подсолнечным маслом — мужчина в необычный способ пытался пересечь границу, фото

15:57, 18 апреля 2025
Житель Одесской области пытался незаконно выехать из Украины в цистерне с подсолнечным маслом.
Висел на ремнях в цистерне с подсолнечным маслом — мужчина в необычный способ пытался пересечь границу, фото
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На пункте пропуска «Мамалыга» пограничники обнаружили в цистерне с подсолнечным маслом нарушителя, который весел на страховочных ремнях. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что на выезд из Украины следовал грузовой автомобиль с цистерной под управлением гражданина Молдовы. В товаросопроводительных документах был указан груз — растительное масло.

Во время осмотра автомобиля пограничники заметили, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. Как выяснилось, таким образом пытался незаконно выехать в Молдову гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области. Он договорился со знакомым водителем, чтобы тот вывез его в грузовой цистерне.

«В подвешенном состоянии, погруженный почти по грудь в масло, мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска. За попытку незаконного пересечения границы в отношении него составлены материалы об административном правонарушении», — сообщили в Госпогранслужбе.

Водителя грузовика задержали. В действиях иностранца пограничники усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), о чем направили соответствующее сообщение в Национальную полицию.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участники конкурса в апелляции попросили ВККС пересмотреть результаты практического задания — успешно выполнили задание только 255 цивилистов из 408

А кандидаты в апелляционные суды по криминальной специализации выполнили практическое задание лучше всех – почти 90% «криминалистов» допущены к собеседованиям.

Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданского населения к противодействию врагу – Ирина Верещук

Центры подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению начнут работу в каждой области и в городе Киеве – правительство приняло постановление по поручению Владимира Зеленского.

Допуск к работе без трудового договора не может быть легализован договором о сотрудничестве – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что наличие договора о сотрудничестве между физическими лицами-предпринимателями не исключает обязанности оформления трудовых отношений в случае выполнения одной стороной трудовых функций в интересах другой.

Депутаты предлагают упростить продажу и передачу в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, разрушенных в результате боевых действий и расположенных на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

США не смогут восстановить полноценное авиасообщение с РФ без разрешения ЕС — Politico

ЕС обеспокоен рисками для безопасности полетов, которые создают поддельные и несертифицированные детали, установленные в российских самолетах, к тому же многие российские самолеты никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у лизингодателей после вторжения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області