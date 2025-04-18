75-80 тысяч студентов пройдут базовую военную подготовку, — министр образования Лисовой

Программа охватит всех студентов-мужчин второго курса, в то время как девушки смогут приобщиться по желанию.

Фото: Освіторія

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Министр образования и науки Оксен Лисовой спрогнозировал, что 75–80 тысяч студентов высших учебных заведений пройдут базовую военную подготовку. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 18 апреля.

«Теоретическая часть, к которой мы готовимся… 170 образовательных программ уже разработано и подано на утверждение Генеральному штабу в рамках действующего законодательства. Мы сейчас прогнозируем 75–80 тысяч студентов — это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию», — отметил министр, цитирует «Интерфакс-Украина».

Глава МОН подчеркнул, что дополнительного финансирования на реализацию программы пока нет.

«Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году — 130 млн грн», — уточнил он.

Оксен Лисовой также выразил надежду, что при пересмотре государственного бюджета Минобразования получит дополнительное финансирование на эту программу.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», для студентов с сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка. Базовая военная подготовка для студентов высших учебных заведений продлится 300 академических часов – это 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в воинских частях и центрах.

В ТЦК подчеркнули, что отказ студента от базовой общевойсковой подготовки может привести к отчислению.

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