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Судья Галина Юровская рассказала о защите таможенных интересов Украины в контексте решения КСУ от 15 января

16:08, 18 апреля 2025
Судья КСУ провела лекцию на тему «Защита таможенных интересов Украины в контексте Решения Конституционного Суда Украины от 15 января 2025 года № 1-р(II)/2025».
Судья Галина Юровская рассказала о защите таможенных интересов Украины в контексте решения КСУ от 15 января
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Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская рассмотрела ключевые аспекты Решения № 1-р(ІІ)/2025 по делу по конституционной жалобе Артура Боярова относительно защиты таможенных интересов Украины. Решение КСУ от 15 января 2025 года.

Как сообщают в Суде, Галина Юровская рассказала о сути решения, какие положения Таможенного кодекса Украины стали предметом конституционного контроля, привела позиции заявителя, который обратился в Суд с конституционной жалобой, Главы Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины в этом деле, отдельные позиции Европейского суда по правам человека, которые Суд учел в решении, а также освещала юридические позиции, которые были сформулированы в нем и которые Суд применил из предыдущих решений.

Галина Юровская отметила, что предметом конституционного контроля был первый абзац части пятой статьи 380 Таможенного кодекса Украины, который определяет, что временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины только гражданами, которые ввезли эти транспортные средства в Украину, для личных нужд.

По мнению заявителя, «вследствие существования данной нормы и отсутствия ее качества» его лишили возможности пользоваться ввезенным на таможенную территорию Украины транспортным средством, которое принадлежит ему на праве собственности.

Суд, рассмотрев это дело, пришел к выводу, что оспариваемое положение Кодекса соответствует Конституции Украины.

В частности, в решении Суд отметил следующее:

  • Оспариваемое положение Кодекса является таким положением права, которое соответствует требованиям «качества закона» в аспектах доступности, точности и предсказуемости и позволяет избежать произвола;
  • Оспариваемое положение Кодекса не нарушает справедливого баланса между общественным интересом, который заключается в защите экономического суверенитета Украины, в том числе таможенных интересов государства как его составной части, и защитой индивидуального права собственности лица;
  • Установленное оспариваемым положением Кодекса вмешательство в право собственности является временным, поскольку ограничивает право передачи временно ввезенного транспортного средства личного пользования для использования другими лицами только в течение времени нахождения такого транспортного средства на таможенной территории Украины;
  • Оспариваемое положение Кодекса как законодательное средство также отвечает критерию необходимости в демократическом обществе: для достижения легитимной цели законодатель использовал наименее обременительное средство вмешательства в осуществление гражданами своих прав на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, а именно временно ввезенными на таможенную территорию Украины транспортными средствами личного пользования; это средство совместимо с обязательствами, которые Украина взяла на себя по международным договорам, в частности Стамбульской конвенцией.

Подробнее о юридических позициях Суда, сформулированных в решении, какие акты международного права, гарантирующие право собственности, были применены в решении, смотрите в видео ниже.

Также к этому решению есть отдельное мнение судьи-докладчика по этому делу Василия Лемака, в котором судья делает вывод, что одним из главных вызовов в деятельности Суда на сегодня является развитие методологии обоснования всех его решений.

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КСУ

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