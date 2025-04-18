Венеция повышает плату для однодневных туристов

Венеция снова взимает плату с однодневных туристов – новый сбор составит 10 евро.

Фото: Need4trips

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Венеция возобновила взимание платы за вход для однодневных туристов, сообщает DW. В этом году посетителям, которые планируют остаться только на один день, придется заплатить 10 евро, что вдвое больше, чем прошлогодняя сумма.

Впервые плата была введена в 2024 году, когда город установил сбор в размере 5 евро для однодневных туристов. Новая система делает Венецию первым городом в мире, который взимает плату за вход с краткосрочных посетителей, аналогично музеям.

Согласно информации на сайте муниципалитета, туристы могут заплатить 10 евро за вход, если совершат платеж в течение трех дней до дня посещения. Это решение направлено на контроль за переполнением города, который часто страдает от массового туризма.

Плата будет взиматься ежедневно до первых выходных мая, а также в выходные с пятницы по воскресенье до конца июля.

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