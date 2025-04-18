СБУ и полиция задержали 4-х организаторов схем для уклонистов, среди фигурантов — должностное лицо Конституционного Суда

Правоохранители разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации и задержали четырех организаторов в нескольких регионах.

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Служба безопасности совместно с Нацполицией разоблачили четырех организаторов схем для уклонистов. Среди задержанных — сотрудник Конституционного суда Украины. Об этом сообщает СБУ.

По данным дела, чиновник совмещал работу в государственном учреждении с адвокатской деятельностью, используя её как «прикрытие» для получения взяток от уклонистов.

Установлено, что он предлагал свои «услуги» военнообязанных, представляя их как юридическую помощь, и для большей убедительности обещал использовать личные связи в государственных органах.

За 15 тысяч долларов фигурант обещал им снятие с розыска в ТЦК с последующим оформлением «броня» на оборонном предприятии.

В Буковине задержана еще одна фигурантка. Ею оказалась депутат городского совета, которая совмещала свою работу с должностью врача-невролога, торгующая фиктивными медсправками о «плохом» здоровье.

Приобретя такую подделку, уклонисты рассчитывали на «списание» с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

В Полтавщине разоблачены два сотрудника ТЦК, которые за взятки вносили фальшивые данные в военно-учетную систему, чтобы оформить отсрочку от призыва.

Так, например, фигуранты вносили в систему данные о прохождении военнообязанными ВЛК с отметкой, что они не находятся в розыске.

В Черкассах задержан 55-летний делец, который предлагал уклонистам скрыться от мобилизации под видом трудоустройства в местную агрокомпанию, имеющую статус критически важного предприятия.

По разоблаченным фактам задержанным предъявлено обвинение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Преступники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

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