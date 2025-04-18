СБУ та поліція затримали 4-х організаторів схем для ухилянтів, серед фігурантів — посадовець Конституційного Суду

Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів в кількох регіонах.

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Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили чотирьох організаторів схем для ухилянтів. Серед затриманих – посадовець Конституційного Суду України. Про це повідомляє СБУ.

За даними справи, чиновник поєднував роботу в державній установі з адвокатською діяльністю, використовуючи її як «прикриття» для отримання хабарів від осіб, що ухиляються від служби.

З’ясовано, що він пропонував свої «послуги» військовозобов’язаним, представляючи їх як юридичну допомогу, і для більшої переконливості обіцяв використати особисті зв’язки в державних органах.

За 15 тисяч доларів фігурант обіцяв їм зняття з розшуку в ТЦК з подальшим оформленням «броні» на оборонному підприємстві.

На Буковині затримали ще одну фігурантку. Нею виявилась депутатка міськради, яка за сумісництвом є лікарем-невропатологом, що торгувала фіктивними меддовідками про «погане» здоров’я.

Придбавши таку підробку, ухилянти сподівалися на «списання» з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

На Полтавщині викрито 2 посадовців ТЦК, які за хабарі вносили фейкові відомості до військово-облікової системи, щоб оформити відстрочку від призову.

Так, наприклад, фігуранти вносили у систему дані про проходження військовозобов’язаними ВЛК із відміткою, що вони не перебувають у розшуку.

У Черкасах затримано 55-річного ділка, який пропонував ухилянтам сховатися від мобілізації під виглядом працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

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