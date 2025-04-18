З початку березня в Україні подешевшали ліки – МОЗ

Середня ціна ліків в Україні знизилася на 27%.

Фото: Главком

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В Україні зафіксовано суттєве зниження цін на ліки, які входять до переліку найбільш затребуваних препаратів. За даними Міністерства охорони здоров’я, з кінця лютого середньозважена роздрібна вартість медикаментів із топ-100 найбільш популярних зменшилася на 27%. Ще на 30% подешевшали препарати з додаткового списку з понад 200 українських найменувань.

Це стало результатом кроків, передбачених планом стабілізації фармацевтичного ринку, затвердженим РНБО і введеним у дію Указом Президента. З 1 березня вітчизняні виробники добровільно знизили ціни на сотню найбільш затребуваних препаратів.

У МОЗ наголошують, що фармацевтична галузь є стратегічно важливою для системи охорони здоров’я, а співпраця з виробниками — ключова для реалізації рішень. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко подякував компаніям, які вже виконали свої зобов’язання, та підкреслив необхідність подальшої спільної роботи для забезпечення доступу до якісних і ефективних ліків.

Крім зниження цін, обговорювалися й інші заходи — державне регулювання граничних націнок, заборона маркетингових платежів аптекам, а також відновлення перевірок аптечних мереж Держпродспоживслужбою для контролю вартості ліків.

Учасники зустрічі також розглянули запуск національного каталогу лікарських засобів та впровадження механізму референтного ціноутворення. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив на виконання норм Закону «Про лікарські засоби», який Верховна Рада прийняла в лютому. Очікується, що це допоможе краще контролювати формування цін і зробить закупівлі прозорішими.

Ще один важливий напрямок — контроль за відпуском рецептурних ліків. МОЗ доручило Державній службі з лікарських засобів стежити за тим, щоб ці препарати відпускали лише фахівці з профільною освітою.

Крім цінової політики, сторони обговорили подальший розвиток галузі. Серед пріоритетів — запуск нових генеричних препаратів, розширення українського виробництва для забезпечення фармацевтичної незалежності ЄС і вихід на європейські ринки.

МОЗ наголошує, що відкритий діалог з усіма учасниками ринку триватиме. Мета — стабільне постачання ліків, підтримка національного виробника і забезпечення доступності препаратів для всіх українців.

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