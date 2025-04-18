С начала марта в Украине подешевели лекарства – Минздрав

Средняя цена лекарств в Украине снизилась на 27%.

Фото: Главком

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В Украине зафиксировано существенное снижение цен на лекарства, которые входят в перечень наиболее востребованных препаратов. По данным Министерства здравоохранения, с конца февраля средневзвешенная розничная стоимость медикаментов из топ-100 наиболее популярных уменьшилась на 27%. Еще на 30% подешевели препараты из дополнительного списка из более 200 украинских наименований.

Это стало результатом шагов, предусмотренных планом стабилизации фармацевтического рынка, утвержденным СНБО и введенным в действие Указом Президента. С 1 марта отечественные производители добровольно снизили цены на сотню наиболее востребованных препаратов.

В Минздраве отмечают, что фармацевтическая отрасль является стратегически важной для системы здравоохранения, а сотрудничество с производителями - ключевое для реализации решений. Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил компании, которые уже выполнили свои обязательства, и подчеркнул необходимость дальнейшей совместной работы для обеспечения доступа к качественным и эффективным лекарствам.

Кроме снижения цен, обсуждались и другие меры - государственное регулирование предельных наценок, запрет маркетинговых платежей аптекам, а также возобновление проверок аптечных сетей Госпродпотребслужбой для контроля стоимости лекарств.

Участники встречи также рассмотрели запуск национального каталога лекарственных средств и внедрение механизма референтного ценообразования. Соответствующее постановление Кабинет Министров принял во исполнение норм Закона «О лекарственных средствах», который Верховная Рада приняла в феврале. Ожидается, что это поможет лучше контролировать формирование цен и сделает закупки более прозрачными.

Еще одно важное направление - контроль за отпуском рецептурных лекарств. Минздрав поручил Государственной службе по лекарственным средствам следить за тем, чтобы эти препараты отпускали только специалисты с профильным образованием.

Кроме ценовой политики, стороны обсудили дальнейшее развитие отрасли. Среди приоритетов - запуск новых генерических препаратов, расширение украинского производства для обеспечения фармацевтической независимости ЕС и выход на европейские рынки.

Минздрав подчеркивает, что открытый диалог со всеми участниками рынка будет продолжаться. Цель - стабильные поставки лекарств, поддержка национального производителя и обеспечение доступности препаратов для всех украинцев.

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