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Сбор за контейнер – 120 долларов – США облагают суда, построенные в Китае

21:27, 18 апреля 2025
США введут портовые сборы для китайских судов: новый шаг в конкуренции за судостроительную отрасль.
Сбор за контейнер – 120 долларов – США облагают суда, построенные в Китае
Фото: Getty Images
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С октября 2025 года Соединенные Штаты начнут взимать новые портовые сборы с китайских судов. Такое решение, по сообщению BBC, имеет целью поддержать американское судостроение и уменьшить зависимость от Китая в этой области.

Начальная плата составит 50 долларов за тонну груза и будет расти на 30 долларов ежегодно в течение следующих трех лет. Сумма сбора будет зависеть от типа судна и количества груза или транспорта, который оно перевозит.

Для навалочных судов сбор будет рассчитываться по весу груза, для контейнеровозов - по количеству контейнеров. Суда, построенные в КНР, будут платить от 18 долларов за тонну или 120 долларов за контейнер, с последующим ежегодным повышением.

Отдельные условия касаются судов, перевозящих автомобили: с них будут взимать 150 долларов за каждую машину. Этот сбор будет действовать только раз за рейс и не более пяти раз в год.

В то же время некоторые категории судов освобождаются от новых сборов. Это, в частности, пустые корабли, которые заходят в порты США для загрузки массовыми экспортными товарами (например, углем или зерном), а также суда, работающие на внутренних маршрутах между американскими портами или с портами Карибского региона и территорий США. Американские и канадские суда, заходящие в порты Великих озер, также под действие новых правил не подпадают.

В Министерстве иностранных дел Китая уже раскритиковали инициативу, заявив, что она лишь повысит расходы для американских потребителей и не сможет существенно повлиять на развитие судостроительной отрасли в США.

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США Китай

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