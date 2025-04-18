Сбор за контейнер – 120 долларов – США облагают суда, построенные в Китае

США введут портовые сборы для китайских судов: новый шаг в конкуренции за судостроительную отрасль.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С октября 2025 года Соединенные Штаты начнут взимать новые портовые сборы с китайских судов. Такое решение, по сообщению BBC, имеет целью поддержать американское судостроение и уменьшить зависимость от Китая в этой области.

Начальная плата составит 50 долларов за тонну груза и будет расти на 30 долларов ежегодно в течение следующих трех лет. Сумма сбора будет зависеть от типа судна и количества груза или транспорта, который оно перевозит.

Для навалочных судов сбор будет рассчитываться по весу груза, для контейнеровозов - по количеству контейнеров. Суда, построенные в КНР, будут платить от 18 долларов за тонну или 120 долларов за контейнер, с последующим ежегодным повышением.

Отдельные условия касаются судов, перевозящих автомобили: с них будут взимать 150 долларов за каждую машину. Этот сбор будет действовать только раз за рейс и не более пяти раз в год.

В то же время некоторые категории судов освобождаются от новых сборов. Это, в частности, пустые корабли, которые заходят в порты США для загрузки массовыми экспортными товарами (например, углем или зерном), а также суда, работающие на внутренних маршрутах между американскими портами или с портами Карибского региона и территорий США. Американские и канадские суда, заходящие в порты Великих озер, также под действие новых правил не подпадают.

В Министерстве иностранных дел Китая уже раскритиковали инициативу, заявив, что она лишь повысит расходы для американских потребителей и не сможет существенно повлиять на развитие судостроительной отрасли в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.