Збір за контейнер — 120 доларів – США обкладають судна, збудовані в Китаї

США запровадять портові збори для китайських суден: новий крок у конкуренції за суднобудівну галузь.

Фото: Getty Images

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З жовтня 2025 року Сполучені Штати почнуть стягувати нові портові збори з китайських суден. Таке рішення, за повідомленням BBC, має на меті підтримати американське суднобудування та зменшити залежність від Китаю в цій галузі.

Початкова плата становитиме 50 доларів за тонну вантажу та зростатиме на 30 доларів щороку протягом наступних трьох років. Сума збору залежатиме від типу судна й кількості вантажу або транспорту, який воно перевозить.

Для навалочних суден збір розраховуватиметься за вагою вантажу, для контейнеровозів — за кількістю контейнерів. Судна, збудовані в КНР, платитимуть від 18 доларів за тонну або 120 доларів за контейнер, з подальшим щорічним підвищенням.

Окремі умови стосуються суден, що перевозять автомобілі: з них стягуватимуть 150 доларів за кожну машину. Цей збір діятиме лише раз за рейс і не більше п’яти разів на рік.

Водночас деякі категорії суден звільняються від нових зборів. Це, зокрема, порожні кораблі, які заходять у порти США для завантаження масовими експортними товарами (наприклад, вугіллям чи зерном), а також судна, що працюють на внутрішніх маршрутах між американськими портами чи з портами Карибського регіону та територій США. Американські та канадські судна, що заходять у порти Великих озер, також під дію нових правил не підпадають.

У Міністерстві закордонних справ Китаю вже розкритикували ініціативу, заявивши, що вона лише підвищить витрати для американських споживачів і не зможе суттєво вплинути на розвиток суднобудівної галузі у США.

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