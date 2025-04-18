Венеція підвищує плату для одноденних туристів

Венеція знову стягує плату з одноденних туристів – новий збір складе 10 євро.

Фото: Need4trips

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Венеція відновила стягнення плати за вхід для одноденних туристів, повідомляє DW. Цього року відвідувачам, які планують залишитись лише на один день, доведеться сплатити 10 євро, що вдвічі більше, ніж минулорічна сума.

Вперше плата була введена в 2024 році, коли місто встановило збір у розмірі 5 євро для одноденних туристів. Нова система робить Венецію першим містом у світі, яке стягує плату за вхід з короткострокових відвідувачів, аналогічно до музеїв.

Згідно з інформацією на сайті муніципалітету, туристи можуть заплатити 10 євро за вхід, якщо здійснять платіж протягом трьох днів до дня відвідування. Це рішення спрямоване на контроль за переповненням міста, яке часто страждає від масового туризму.

Плата буде стягуватись щодня до перших вихідних травня, а також у вихідні з п'ятниці по неділю до кінця липня.

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