75-80 тисяч студентів пройдуть базову військову підготовку, — міністр освіти Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий спрогнозував, що 75-80 тисяч студентів вищих навчальних закладів пройдуть базову військову підготовку. Про це він зазначив під час години запитань до уряду в Верховній Раді 18 квітня.
«Теоретична частина, до якої ми готуємося… 170 освітніх програм вже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу в рамках діючого законодавства. Ми прогнозуємо зараз 75-80 тисяч студентів - це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням», — зазначив міністр, цитує «Інтерфакс-Україна».
Очільник МОН зауважив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає.
«Сьогодні ми фінансуємо це з резерву Міністерства освіти. Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році – 130 млн грн», - уточнив він.
Оксен Лісовий також висловив сподівання, що при перегляді державного бюджету Міносвіти отримає на цю програму додаткове фінансування.
Як розповідала «Судово-юридична газета», для студентів з вересня 2025 року стартувала базова загальновійськова підготовка. БЗВП для студентів вищих навчальних закладів триватиме 300 академічних годин – це 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.
У ТЦК наголосили, що відмова студента від базової загальновійськової підготовки може призвести до відрахування.
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