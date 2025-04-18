Висів на ременях в цистерні з олією — чоловік у незвичний спосіб хотів перетнути кордон, фото

Житель Одещини намагався незаконно виїхати з України в цистерні з олією.

Фото: dpsu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На пункті пропуску «Мамалига» прикордонники виявили в цистерні з олією порушника, який висів на страхувальних ременях. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що на виїзд з України прямував вантажний автомобіль з цистерною під керуванням громадянина Молдови. В товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія.

Під час огляду автомобіля прикордонники побачили, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. Як з’ясувалося, в такий спосіб намагався незаконно виїхати в Молдову громадянин України 1982 року народження, житель Одеської області. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні.

«У підвішеному стані, занурений майже по груди в олію, чоловік подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску. За спробу незаконного перетинання кордону на нього складені матеріали про адміністративне правопорушення», - зазначили в ДПСУ.

Водія вантажівки затримали. В діях іноземця прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), про що направили відповідне повідомлення в Національну поліцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.