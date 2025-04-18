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За кордон по знайомству – на Житомирщині затримали водія і двох ухилянтів

22:36, 18 квітня 2025
Полтавцю загрожує до 7 років тюрми за допомогу у незаконному перетині кордону.
За кордон по знайомству – на Житомирщині затримали водія і двох ухилянтів
Фото: zhytomyr.police
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Поліцейські Житомирщини повідомили про підозру полтавцю, який сприяв незаконному перетину державного кордону. Інцидент стався 13 квітня на одному з прикордонних блокпостів на Коростенщині, де було затримано автомобіль з трьома жителями Полтавщини. За оперативною інформацією, пасажири планували нелегально перетнути кордон. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Працівники 9-го прикордонного загону ДПСУ повідомили про подію поліцію, і обставини справи задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 (м. Олевськ) Коростенського райуправління. Попередньо, двоє молодих людей, 21 та 24 років, домовились виїхати за кордон нелегально та залучили до своїх планів спільного знайомого, який мав автомобіль і погодився підвезти їх до прикордоння.

Після зупинки транспортного засобу поліцейські затримали водія. Щодо пасажирів складено матеріали про адміністративні правопорушення, а також сповістили Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вилучено автомобіль, мобільні телефони та закордонні паспорти.

Наступного дня поліцейські повідомили водію про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Розслідування триває під керівництвом Коростенської окружної прокуратури за участю оперативників відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області, ДПСУ та УСБУ в області.

За чинним законодавством підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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поліція Житомир кордон

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