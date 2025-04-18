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Колишній закритий елітний клуб для політиків під Києвом перетворять у ментальний центр здоров’я для військових

16:14, 18 квітня 2025
Міноборони створить перший ментальний центр для військових на базі поверненого елітного комплексу на Київщині.
Колишній закритий елітний клуб для політиків під Києвом перетворять у ментальний центр здоров’я для військових
Джерело фото: Depositphotos
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Міноборони створить перший ментальний центр для військових на базі поверненого елітного комплексу на Київщині.

Міністерство оборони оголосило про створення першого ментального центру здоров’я для військовослужбовців. Його створять на базі колишнього закритого мисливсько-рибальського клубу на Київщині. Раніше цю земельну ділянку разом із нерухомістю було повернуто у власність держави після тривалих судових процесів.

Як вказують у Міноборони, об’єкт, який тривалий час залишався недоступним для суспільства і використовувався для відпочинку політиків, бізнесменів та високопосадовців, але тепер – служитиме тим, хто захищає країну. Комплекс закріплено за Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь».

Новий центр спеціалізуватиметься на лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресивних і тривожних станів, сприятиме соціальній адаптації ветеранів та поєднуватиме фізичну і психологічну реабілітацію.

«Ця історія показує, як державні активи можуть бути використані на благо суспільства. Те, що колись було символом привілеїв та закритості, тепер стане осередком допомоги тим, хто віддав своє здоров’я заради України. І саме такі ініціативи формують справжню соціально відповідальну країну», – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Для запуску центру проведуть масштабну реконструкцію приміщень, які тривалий час перебували в занедбаному стані, а також залучать кваліфікованих фахівців – психологів, психіатрів, реабілітологів і медичних працівників.

У Міноборони розповідають, що земельна ділянка разом з нерухомістю була незаконно виведена з державної власності, а власниками об’єкта в різні часи ставали наближені до влади особи. 

Після низки судових процесів 15 квітня 2025 року Верховний Суд остаточно затвердив рішення про повернення майна державі та передачу його у відання Міністерства оборони.

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Верховний Суд Київська область Міноборони

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