В Хмельницкой области судили мужчину, который ударил ножом знакомого во время ссоры

33-летний мужчина был наказан за попытку убийства знакомого.

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В Хмельницкой области 33-летний мужчина признан виновным в покушении на умышленное убийство и ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, сообщает областная прокуратура.

Доказано, что в июле 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом потерпевшего. Собираясь навестить знакомого, он прихватил с собой нож.

Между мужчинами возник спор, во время которого гость с целью убийства нанес хозяину два удара ножом в грудь и живот.

Обвиняемый свою вину в содеянном не признал, однако прокурором на основании безоговорочных доказательств его вина доказана.

Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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