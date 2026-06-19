За лишение народа языка, образования и исторической памяти могут наказывать лишением свободы и включить в состав геноцида

В состав преступления геноцида предлагают включить уничтожение языка, культуры, образования и исторической памяти как составляющих культурной идентичности народа.

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В Верховную Раду Украины внесен проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно включения культурной составляющей в состав преступления геноцида» № 15331 от 15 июня 2026 года.

Законодательная инициатива направлена на уточнение состава преступления геноцида, предусмотренного статьей 442 Уголовного кодекса Украины, путем включения в его объективную сторону деяний, связанных с уничтожением культурной идентичности защищаемой группы.

Авторы проекта обосновывают необходимость изменений потребностью учитывать современные формы агрессии, которые реализуются не только через физическое или биологическое уничтожение людей, но и через систематическое разрушение культурных основ существования национального сообщества.

Какие изменения предлагается внести в статью 442 УК Украины

Действующая редакция статьи 442 УК Украины определяет геноцид как умышленные действия, совершенные с целью полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем лишения жизни ее членов, причинения им серьезного вреда, создания жизненных условий для физического уничтожения, введения мер по предотвращению деторождения или насильственной передачи детей из одной группы в другую.

Законопроектом предлагается дополнить этот перечень новым способом совершения геноцида. Речь идет об уничтожении, повреждении, присвоении или систематическом лишении доступа к объектам материального и нематериального культурного наследия, языку, образованию, религиозным практикам, традициям, исторической памяти или культурным институциям соответствующей группы.

При этом такие действия предлагается признавать составной частью преступления геноцида только при условии, что они направлены на ликвидацию культурной идентичности группы как условия или средства ее физического либо социального уничтожения.

Таким образом, в случае принятия законопроекта перечень способов совершения геноцида будет расширен с пяти до шести.

Почему предлагают расширить состав геноцида

В пояснительной записке отмечается, что действующая редакция статьи 442 УК Украины построена на классической модели геноцида и охватывает преимущественно физические и биологические способы уничтожения группы.

В то же время авторы законопроекта считают, что современные формы геноцидной политики могут реализовываться через систематическое разрушение культурной идентичности народа.

Именно поэтому предлагается учитывать как способ совершения геноцида действия, направленные на уничтожение или вытеснение языка, исторической памяти, образования, религиозных практик, культурного наследия и других элементов, обеспечивающих существование национальной группы как отдельного сообщества.

Необходимость таких изменений авторы проекта связывают, в частности, с полномасштабной агрессией Российской Федерации против Украины.

В пояснительной записке подчеркивается, что уничтожение объектов культурного наследия, перемещение культурных ценностей, вытеснение украинского языка, демонтаж памятников, навязывание альтернативных исторических нарративов и ликвидация культурных и образовательных институций на временно оккупированных территориях в настоящее время напрямую не охватываются составом преступления геноцида, хотя могут быть направлены на разрушение основ существования национальной группы.

Что изменится для уголовно-правовой квалификации

В пояснительной записке подчеркивается, что предложенные изменения не имеют целью произвольное расширение понятия геноцида. Авторы проекта рассматривают их как уточнение состава преступления путем включения в его объективную сторону деяний в отношении культуры как базового признака идентичности защищаемой группы.

Предполагается, что такое уточнение позволит учитывать при расследовании и правовой оценке не только физические проявления насилия, но и действия, направленные на уничтожение культурных основ существования национального сообщества.

При этом санкция статьи 442 УК Украины остается неизменной. За совершение геноцида, как и ранее, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

Таким образом, законопроект направлен на учет в уголовно-правовой квалификации не только физического или биологического уничтожения группы, но и действий, которые могут быть направлены на разрушение ее культурной идентичности.

В то же время в случае принятия новых положений одним из ключевых вызовов правоприменения станет доказывание специального умысла на уничтожение группы.

Следствию и судам придется устанавливать не только факт уничтожения культурного наследия, вытеснения языка или исторической памяти, но и доказывать, что такие действия были направлены именно на ликвидацию культурной идентичности как условия или средства физического либо социального уничтожения соответствующей группы.

Именно практика применения новых норм будет определять пределы их использования и критерии разграничения геноцида от военных преступлений и преступлений против человечности, которые также могут охватывать посягательства на культурные ценности и культурное наследие.

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