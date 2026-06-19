Криптоактивы, комплаенс и цифровые сервисы: Украина и Великобритания согласовали новые направления налогового сотрудничества
Государственная налоговая служба Украины и Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) подписали обновлённый Меморандум о взаимопонимании, который определяет ключевые направления сотрудничества на ближайшие три года.
Документ предусматривает комплекс практических мер, направленных на усиление институциональной способности налоговых администраций и развитие современных подходов к администрированию налогов.
Подписание состоялось при участии и. о. главы ГНС Леси Карнаух и директора HMRC по вопросам бизнеса, активов и международного сотрудничества Лиззи Арнольд.
По словам руководителя ГНС, обновлённый меморандум подтверждает долгосрочное партнёрство Украины и Великобритании, в частности в контексте реализации 100-летнего соглашения между государствами.
Стороны определили ключевые приоритеты сотрудничества, среди которых:
- повышение доверия налогоплательщиков;
- сокращение налогового разрыва;
- налогообложение и регулирование криптоактивов;
- усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов;
- развитие автоматического обмена налоговой информацией;
- совершенствование внутренних коммуникаций.
Отдельно подчёркивается важность британского опыта в сфере риск-ориентированного администрирования, цифровых сервисов и международного налогообложения. Его внедрение должно способствовать реализации Национальной стратегии доходов Украины до 2030 года.
Также украинская сторона проинформировала партнёров о работе налоговой службы в условиях полномасштабной войны — в частности, о обеспечении стабильного наполнения бюджета и непрерывности предоставления услуг налогоплательщикам.
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