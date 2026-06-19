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Криптоактивы, комплаенс и цифровые сервисы: Украина и Великобритания согласовали новые направления налогового сотрудничества

13:53, 19 июня 2026
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Украина и Великобритания расширяют стратегическое налоговое сотрудничество на три года, сосредотачивая внимание на криптоактивах, повышении уровня комплаенса, цифровизации налоговых сервисов, автоматическом обмене информацией и усилении борьбы с уклонением от налогообложения.
Криптоактивы, комплаенс и цифровые сервисы: Украина и Великобритания согласовали новые направления налогового сотрудничества
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Государственная налоговая служба Украины и Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) подписали обновлённый Меморандум о взаимопонимании, который определяет ключевые направления сотрудничества на ближайшие три года.

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Документ предусматривает комплекс практических мер, направленных на усиление институциональной способности налоговых администраций и развитие современных подходов к администрированию налогов.

Подписание состоялось при участии и. о. главы ГНС Леси Карнаух и директора HMRC по вопросам бизнеса, активов и международного сотрудничества Лиззи Арнольд.

По словам руководителя ГНС, обновлённый меморандум подтверждает долгосрочное партнёрство Украины и Великобритании, в частности в контексте реализации 100-летнего соглашения между государствами.

Стороны определили ключевые приоритеты сотрудничества, среди которых:

  • повышение доверия налогоплательщиков;
  • сокращение налогового разрыва;
  • налогообложение и регулирование криптоактивов;
  • усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов;
  • развитие автоматического обмена налоговой информацией;
  • совершенствование внутренних коммуникаций.

Отдельно подчёркивается важность британского опыта в сфере риск-ориентированного администрирования, цифровых сервисов и международного налогообложения. Его внедрение должно способствовать реализации Национальной стратегии доходов Украины до 2030 года.

Также украинская сторона проинформировала партнёров о работе налоговой службы в условиях полномасштабной войны — в частности, о обеспечении стабильного наполнения бюджета и непрерывности предоставления услуг налогоплательщикам.

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налоговая Украина ГНС Великобритания

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