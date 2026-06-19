Анализ первоисточников доказывает, что европейские партнеры требуют институциональной стабильности и меритократии, полностью опровергая мифы о необходимости «кастинга» или выборности руководства прокуратуры.

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В государствах Европейского Союза отсутствует единая модель назначения Генерального прокурора через конкурсные комиссии с решающим участием общественных организаций и иностранных экспертов.

Большинство государств ЕС используют классические конституционные механизмы, в которых ключевую роль играют парламент, правительство, глава государства или профессиональные органы прокурорского самоуправления. Именно поэтому украинское общество имеет право задать неудобный вопрос. Почему модели, не являющиеся обязательным общеевропейским стандартом, предлагаются Украине как единственный возможный путь развития?

Попытка навязать Украине популистскую идею выборности правоохранителей противоречит государственной практике Германии и Франции, создавая предпосылки для фактического подчинения региональных институций местным финансово-промышленным группам.

Мировой опыт: как выбирают генеральных прокуроров во Франции, Германии и США?

Франция

В Французской Республике прокуратура (Ministère public или Parquet) интегрирована в систему Министерства юстиции. Прокуроры являются государственными служащими особого статуса — «магистратами стоя» (magistrats du parquet).

Все публичные прокуроры назначаются простым декретом Президента Республики по представлению Министра юстиции. В соответствии с реформами, в частности Органическим законом 2016 года, Президент назначает прокуроров после получения заключения Высшего совета магистратуры (CSM).

Хотя для прокуроров это заключение долгое время имело рекомендательный характер, на практике правительство не идет вразрез с ним.

Германия

В ФРГ Федеральный генеральный прокурор (Generalbundesanwalt) возглавляет систему, которая полностью подчинена Федеральному министерству юстиции.

Федеральный генеральный прокурор назначается Президентом по предложению Федерального министра юстиции и с согласия Бундесрата, то есть представительства федеральных земель. Прокурор имеет статус «политического служащего» (politischer Beamter). Это означает, что он может быть отправлен в отставку в любой момент, если егоческие взгляды или стратегия борьбы с преступностью расходятся с курсом действующего правительства.

Немцы считают это высшим проявлением демократической подотчетности — прокурор подчинен министру, который, в свою очередь, отвечает перед парламентом, избранным народом.

США: уникальный прецедент, который невозможно скопировать

В США Генеральный прокурор (Attorney General) одновременно является политической фигурой и высшим правоохранителем. Он возглавляет Министерство юстиции США (Department of Justice — DOJ), то есть фактически выполняет функции министра юстиции и главного публичного обвинителя страны.

Вместо конкурса или голосования Конституция США предусматривает четкий механизм назначения через высшие государственные институты. Президент США самостоятельно выбирает кандидатуру на должность Генерального прокурора. Обычно это человек с высоким авторитетом в юридическом сообществе, разделяющий правовую стратегию действующей администрации Белого дома.

Кандидат обязан пройти публичные слушания в Юридическом комитете Сената США. Сенаторы подробно изучают всю биографию кандидата, его прошлые судебные дела, политические взгляды и добропорядочность. Только после того, как большинство Сената проголосует «за», кандидат официально вступает в должность.

Выборность прокуроров в штатах возникла исторически в XIX веке. Сегодня сами американские правоведы жестко критикуют эту модель. Манипуляторы часто подчеркивают, что в США прокуроров выбирают, но сознательно замалчивают разницу между федеральным и местным уровнями.

Выборы прокуроров в США существуют исключительно на уровне отдельных штатов и округов (District Attorneys). В то же время главная фигура правоохранительной системы США — Федеральный Генеральный прокурор — назначается исключительно по классической государственной процедуре.

Создание Европейской прокуратуры

Если мы говорим о стандартах самого Евросоюза, стоит обратиться к Регламенту Совета (ЕС) № 2017/1939, который создал Европейскую прокуратуру (EPPO) для борьбы с преступлениями против финансовых интересов ЕС.

Европейского главного прокурора European Public Prosecutor’s Office назначают по процедуре, сочетающей конкурсные и политические этапы. Сначала объявляется открытый отбор кандидатов, после чего специальная отборочная комиссия, в состав которой входят бывшие судьи Суда ЕС, представители национальных верховных судов и прокуратур высшего уровня, оценивает претендентов.

По результатам формируется короткий список кандидатов. Окончательное решение о назначении принимают совместно Европейский Парламент и Совет ЕС. Отбор кандидата базируется на профессиональной оценке квалификации и опыта специальной экспертной комиссией, после чего окончательное решение принимают институты ЕС.

«Европейский стандарт» — это назначение конституционным органом по прозрачной процедуре, а не кастинг кандидатов.

Анализ полностью нивелирует аргументацию псевдореформаторов о необходимости новых правил конкурсного отбора. Как уже отмечала «Судебно-юридическая газета», ни один европейский документ — ни Резолюция ПАСЕ № 1755, ни Рекомендация Комитета Министров Rady Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» — не предлагает выбирать прокуроров на всеобщих выборах. Напротив, европейские стандарты подчеркивают, что государство должно гарантировать, что подбор и продвижение по службе прокуроров осуществляются по объективным критериям, включая опыт и квалификацию.

Официальные документы Совета Европы, Регламент Совета ЕС о создании EPPO и План действий Ukraine Facility требуют от Украины построения предсказуемой правовой системы, где критериями оценки выступают добропорядочность, а не создание политизированных избирательных площадок или отстранение конституционных органов от выполнения их непосредственных обязанностей.

Автор: Владимир Право

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