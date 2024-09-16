В Херсоне в результате обстрела повреждено здание судебного учреждения, фото

В помещении поврежден фасад здания, оконные и дверные рамы, а также выбиты окна.

Служба судебной охраны сообщает, что в результате артиллерийских обстрелов Херсона с левого берега был поврежден объект системы правосудия Украины.

В помещении поврежден фасад здания, оконные и дверные рамы, а также выбиты окна. Пострадавших нет.

Напомним, что ракетным обстрелом повреждено помещение судебных учреждений Львовской и Сумской областей.

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