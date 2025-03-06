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Судьи КСУ Олег Первомайский и Галина Юровская рассказали о Реестре убытков, нанесенных агрессией РФ – видео

15:26, 6 марта 2025
Судьи Конституционного Суда приняли участие в лекции о Реестре убытков, нанесенных агрессией РФ.
Судьи КСУ Олег Первомайский и Галина Юровская рассказали о Реестре убытков, нанесенных агрессией РФ – видео
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Судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский, Галина Юровская, Глава Киевского Офиса Реестра убытков для Украины Анна Христова, юридический советник указанного Реестра, представители Национальной школы судей Украины, судьи, прокуроры, адвокаты, ученые, преподаватели, студенты, аспиранты высших учебных заведений, представители общин, пострадавших в результате вооруженной агрессии, провели онлайн-лекцию «Реестр убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации против Украины: мандат, функции и категории заявлений».

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, который был инициирован в апреле 2022 года и направлен на образовательную миссию.

Основные докладчики подробно рассказали о том, как и почему был создан «Реестр убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации против Украины» (Реестр), его назначение, основные задачи, структуру управления, перечислили категории заявлений, процедуру их внесения в Реестр и объяснили, кто может быть их заявителями.

Реестр предназначен для учета заявлений о возмещении убытков, потерь и ущерба, нанесенных физическим лицам (группа А), юридическим лицам (группа С) и государству Украина (группа В).

В настоящее время утверждено 45 категорий заявлений, в частности, касающихся:

  • нарушения личной неприкосновенности (смерть близкого члена семьи, пытки, сексуальное насилие, телесные повреждения, лишение свободы и др.);
  • вынужденного перемещения;
  • повреждения, уничтожения или утраты имущества;
  • утраты исторического, культурного и религиозного наследия;
  • утраты доступа к медицинской помощи или образованию;
  • вреда окружающей среде;
  • повреждения критической инфраструктуры и других государственных объектов.

Такие заявления принимаются, если убытки, потери или ущерб:

  • были нанесены 24 февраля 2022 года или позже;
  • были нанесены на территории Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая территориальные воды;
  • были вызваны международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против Украины.

Основная цель Реестра – сбор и обработка заявлений, подаваемых вместе с доказательствами. Рассматривать поданные и внесенные в Реестр заявления о возмещении убытков, оценивать такие заявления и доказательства, а также назначать сумму компенсации к выплате будет соответствующая Комиссия по рассмотрению заявлений.

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КСУ война реестр ущерба

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