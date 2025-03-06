Законопроект о скидке в 50% при добровольной оплате штрафа ТЦК рекомендовали принять в целом

В законопроекте говорится о скидке в 50% при добровольном признании военнообязанным нарушения и оплате штрафа от ТЦК.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №12093.

В редакции, принятой в январе за основу, законопроект предлагал предоставить уклонистам скидку 50% при добровольном признании нарушения и оплате штрафа от ТЦК. Авторами проекта выступили члены комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его главу Сергея Ионушаса.

Как указывает комитет, в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о номере мобильного телефона, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требует закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в течение 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 грн до 25 500 грн.

«Таким образом, на сегодняшний день Реестр «Оберег» не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что, безусловно, не способствует процессам мобилизации в стране», – говорится в пояснительной записке депутатов.

Ключевая проблема, которую планируется решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом штраф в размере 50% от минимального установленного в соответствующей статье КУоАП.

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8 500 грн) через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (то есть через Резерв+).

«Поскольку уточнение персональных данных предполагается как условие для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме того, процедура подачи заявления и оплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от суммы наложенного административного взыскания», – отмечают депутаты в пояснительной записке.

Таким образом, законопроект предлагает дополнить КУоАП новой статьей 279-9, которая позволит лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоАП, подать заявление в ТЦК, самостоятельно сообщив о факте совершенного правонарушения и дав согласие на рассмотрение дела без его присутствия.

Также предлагается дополнить КУоАП новой статьей 300-3, которая даст возможность лицу, привлеченному к административной ответственности в порядке статьи 279-9 КУоАП, в течение 10 календарных дней с момента вступления постановления ТЦК в законную силу добровольно оплатить 50% наложенного штрафа.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорение ареста счетов уклонистов.

Поправки ко второму чтению, одобренные комитетом, пока не опубликованы.

Автор: Наталя Мамченко

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