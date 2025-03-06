В Харькове ТЦК проводит проверку по поводу стрельбы и повреждения автомобиля мужчины его сотрудниками

После сообщений, что сотрудники ТЦК повредили авто и открыли стрельбу, Харьковский областной ТЦК заявил о проверке

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В Харьковском областном ТЦК сделали заявление после опубликованного в социальных сетях видео, на котором военнослужащих ТЦК обвиняют в повреждении автомобиля мужчины и стрельбе.

«В социальных сетях опубликовано видео, в котором военнослужащих ТЦК обвиняют в избиении гражданина, использовании огнестрельного оружия и повреждении его автомобиля. Инцидент произошел во время оповещения совместно с сотрудниками Национальной полиции», – говорится в сообщении.

В ОТЦК указывают, что патрульные полицейские выявили нарушение ПДД водителем автомобиля. В связи с этим, как сообщается, с целью составления административных материалов автомобиль мужчины был остановлен, однако водитель «не выполнил законные требования полиции и военнослужащих группы оповещения – не предоставил для проверки военно-учетные документы и попытался скрыться».

«Во время преследования нарушителя один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия. По факту этого инцидента в Харьковском ОТЦК и СП проводится служебная проверка», – указали в областном ТЦК.

В настоящее время, как сообщается, органами Национальной полиции начато досудебное расследование.

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