У Харкові ТЦК проводить перевірку щодо стрілянини та пошкодження авто чоловіка його співробітниками

Після повідомлень, що співробітники ТЦК пошкодили авто та відкрили стрілянину, Харківський обласний ТЦК заявив про перевірку

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У Харківському обласному ТЦК зробили заяву після оприлюдненого у соціальних мережах відео, на якому військовослужбовців ТЦК звинувачують у пошкодженні автомобіля чоловіка та стрілянині.

«У соціальних мережах оприлюднено відео, у якому військовослужбовців ТЦК звинувачують у побитті громадянина, використанні вогнепальної зброї та пошкодженні його автомобіля. Інцидент стався під час оповіщення разом зі співробітниками Національної поліції», - йдеться у повідомленні.

У ОТЦК вказують, що патрульні поліцейські виявили порушення ПДР водієм авто. Відтак, повідомляють там, з метою складання адмінматеріалів автомобіль чоловіка був зупинений, однак водій «не виконав законні вимоги поліції та військовослужбовців групи оповіщення – не надав на перевірку військово-облікові документи та намагався здійснити втечу».

«Під час переслідування порушника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. За фактом цього інциденту у Харківсьому ОТЦК та СП триває службова перевірка», - вказали в обласному ТЦК.

Наразі, як повідомляється, розпочато досудове розслідування органами Національної поліції.

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