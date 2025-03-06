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ВРП звільнила у відставку трьох суддів

13:02, 6 березня 2025
ВРП вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
ВРП звільнила у відставку трьох суддів
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У четвер, 6 березня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Балан Ярославу Володимирівну – з посади судді Одеського окружного адміністративного суду;

Гуменного Зіновія Івановича – з посади судді Чугуївського міського суду Харківської області;

Станковську Галину Адольфівну – з посади судді Чернівецького апеляційного суду.

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