Унікальна операція — в Канаді чоловік знову побачив світ після імплантації зуба в око

Імплантація зуба в око допомогла відновити зір чоловіку, який був незрячим з 13 років.

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У Канаді відновили зір чоловіку, використавши незвичайний метод — імплантацію зуба в око. Про це повідомляють Popular Science і CBC.

Цей унікальний підхід застосували до Брента Чепмена з Північного Ванкувера, який осліп у 13 років через рідкісне аутоімунне захворювання. Попри півсотні операцій, його зір залишався втраченим, доки лікарі не запропонували інноваційне рішення.

Метод, який використали медики, відомий як остео-одонто-кератопротезування (ООКП). Він складається з кількох складних етапів.

Спочатку у пацієнта видаляють зуб (найчастіше ікло), у ньому просвердлюють отвір і вбудовують крихітну пластикову лінзу. Потім цей імплантат тимчасово розміщують під шкірою щоки, де він "дозріває" протягом кількох місяців. Після цього уражену рогівку замінюють трансплантатом із тканини щоки, а зуб із вбудованою лінзою імплантують у око, що дає пацієнту змогу знову бачити.

Спершу чоловік скептично поставився до такого підходу, однак змінив думку після розмови з австралійкою, яка пройшла аналогічну операцію.

«Вона була повністю сліпою протягом 20 років, а тепер катається на лижах. Я знаю, це звучить трохи божевільно, як наукова фантастика», — поділився він.

Брент Чепмен став першим пацієнтом у Канаді, якому виконали таку операцію, хоча методика ООКП існує вже понад пів століття. Її розробив італійський хірург Бенедетто Стрампеллі ще у 1960-х роках.

Попри складність процедури, вона демонструє вражаючі результати. Згідно з італійським дослідженням 2022 року, 94% пацієнтів зберігають зір навіть через 27 років після операції. Однак через ризик ускладнень хірурги застосовують методику лише для одного ока.

Наразі остео-одонто-кератопротезування використовується у 10 країнах. Лікарі сподіваються, що успішний досвід у Канаді допоможе зробити цей метод доступнішим для людей із тяжкими формами сліпоти.

«Я не бачив себе 10 років… Мені пощастило знову мати зір», — підсумував Чепмен, який тепер може дивитися на світ зовсім іншими очима.

Фото: Брент Чепмен

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