Уникальная операция — в Канаде мужчина снова увидел мир после имплантации зуба в глаз

Имплантация зуба в глаза помогла восстановить зрение мужчине, который был незрячим с 13 лет.

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В Канаде мужчине восстановили зрение, использовав необычный метод — имплантацию зуба в глаз. Об этом сообщают Popular Science и CBC.

Этот уникальный подход применили к Бренту Чепмену из Северного Ванкувера, который потерял зрение в 13 лет из-за редкого аутоиммунного заболевания. Несмотря на полсотни операций, его зрение оставалось потерянным, пока врачи не предложили инновационное решение.

Метод, который использовали медики, известен как остео-одонто-кератопротезирование (ООКП). Он включает несколько сложных этапов.

Сначала у пациента удаляют зуб (чаще всего клык), сверлят в нем отверстие и встраивают крошечную пластиковую линзу. Затем этот имплантат временно помещают под кожу щеки, где он «созревает» в течение нескольких месяцев. После этого поврежденную роговицу заменяют трансплантатом из ткани щеки, а зуб с линзой имплантируют в глаз, что позволяет пациенту снова видеть.

Сначала мужчина скептически относился к такому подходу, но изменил мнение после разговора с австралийкой, которая уже прошла аналогичную операцию.

«Она была полностью слепой в течение 20 лет, а теперь катается на лыжах. Я знаю, это звучит немного безумно, как научная фантастика», — поделился он.

Брент Чепмен стал первым пациентом в Канаде, которому провели такую операцию, хотя методика ООКП существует уже более полувека. Её разработал итальянский хирург Бенедетто Стрампелли еще в 1960-х годах.

Несмотря на сложность процедуры, она показывает впечатляющие результаты. Согласно итальянскому исследованию 2022 года, 94% пациентов сохраняют зрение даже через 27 лет после операции. Однако из-за возможных осложнений хирурги проводят ее только на одном глазу.

В настоящее время остео-одонто-кератопротезирование применяется в 10 странах. Врачи надеются, что успешный опыт в Канаде поможет сделать этот метод более доступным для людей с тяжелыми формами слепоты.

«Я не видел себя 10 лет… Мне повезло снова обрести зрение», — подытожил Чепмен, который теперь может смотреть на мир совершенно по-другому.

Фото: Брент Чепмен

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