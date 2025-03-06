В РФ назвали опасным заявление Макрона по поводу «ядерного зонтика» над Европой

В РФ осудили заявление Макрона о возможности ядерной защиты Европы, назвав его риторику «угрожающей и конфронтационной».

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что готов обсуждать возможность защиты европейских союзников с помощью «ядерного зонтика» Франции.

В России назвали ядерную риторику Макрона опасной. Об этом сообщает Sky News.

В частности, глава МИД РФ Лавров заявил, что высказывания французского президента представляют угрозу для России.

«Если он считает нас угрозой, созывает совещание начальников генштабов европейских стран и Великобритании, говорит о необходимости применения ядерного оружия, готовится применить ядерное оружие против России – это, конечно, угроза», — сказал Лавров.

Также пресс-секретарь Путина Песков заявил, что предостережения французского лидера о российской угрозе являются «чрезвычайно конфронтационными».

По его словам, речь президента Франции «вряд ли можно воспринимать как речь лидера, который думает о мире».

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