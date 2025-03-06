Практика судів
  1. У світі

У РФ назвали небезпечною заяву Макрона щодо «ядерної парасольки» над Європою

12:18, 6 березня 2025
В РФ засудили заяву Макрона про можливість ядерного захисту Європи, назвавши його риторику «загрозливою та конфронтаційною».
У РФ назвали небезпечною заяву Макрона щодо «ядерної парасольки» над Європою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту «ядерною парасолькою» Франції інших європейських союзників.

У Росії назвали ядерну риторику Макрона небезпечною. Про це повідомляє Sky News.

Зокрема, очільник МЗС РФ Лавров заявив, що ядерна риторика президента Франції є загрозою для Росії.

«Якщо він вважає нас загрозою, скликає нараду начальників генштабів європейських країн і Великої Британії, говорить про необхідність застосування ядерної зброї, готується застосувати ядерну зброю проти Росії, це, звичайно, загроза», — сказав він.

Також прессекретар Путіна Пєсков заявив, що попередження французького лідера про загрозу з боку Росії є «надзвичайно конфронтаційним».

За його словами, промову президента Франції «навряд чи можна сприймати як промову лідера, який думає про мир».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Емманюель Макрон ядерна зброя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддю-блогера язик довів до Вищої ради правосуддя

У судді Дмитра Кривенка, відомого також як «Дмитро Липовецький», виникли проблеми через висловлювання на YouTube.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект про спрощення накладення ТЦК заочних штрафів

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти в цілому законопроект, за яким повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф.

«Вони хочуть вічної війни» – Ілон Маск прокоментував слова прем'єр-міністра Данії про те, що мир в Україні небезпечніший за війну

Ілон Маск прокоментував слова прем'єр-міністра Данії про небезпечність миру для України.

Кабмін дозволив виїзд військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон на запрошення іноземних організацій

Військовозобов’язані журналісти та артисти зможуть перебувати за кордоном до 90 днів на запрошення іноземної організації чи за наявності листа Українського інституту національної пам’яті – зміни до правил перетину кордону.

Членами Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів зможуть стати всього два кандидати – Етична рада

Більшість кандидатів на посади членів ВРП або визнані такими, що не відповідають посаді члена Ради правосуддя, або добровільно припинили участь у відборі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду