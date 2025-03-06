У РФ назвали небезпечною заяву Макрона щодо «ядерної парасольки» над Європою

В РФ засудили заяву Макрона про можливість ядерного захисту Європи, назвавши його риторику «загрозливою та конфронтаційною».

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту «ядерною парасолькою» Франції інших європейських союзників.

У Росії назвали ядерну риторику Макрона небезпечною. Про це повідомляє Sky News.

Зокрема, очільник МЗС РФ Лавров заявив, що ядерна риторика президента Франції є загрозою для Росії.

«Якщо він вважає нас загрозою, скликає нараду начальників генштабів європейських країн і Великої Британії, говорить про необхідність застосування ядерної зброї, готується застосувати ядерну зброю проти Росії, це, звичайно, загроза», — сказав він.

Також прессекретар Путіна Пєсков заявив, що попередження французького лідера про загрозу з боку Росії є «надзвичайно конфронтаційним».

За його словами, промову президента Франції «навряд чи можна сприймати як промову лідера, який думає про мир».

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