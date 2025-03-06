ВСП уволил в отставку трех судей

В четверг, 6 марта, Высший совет правосудия рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Балан Ярославу Владимировну – с должности судьи Одесского окружного административного суда;

Гуменного Зиновия Ивановича – с должности судьи Чугуевского городского суда Харьковской области;

Станковскую Галину Адольфовну – с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.