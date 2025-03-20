КСУ осуществит комплекс мер для усиления контроля за исполнением решений Суда

﻿﻿КСУ выработает механизм надлежащего реагирования на факты неисполнения его решений.

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Конституционный Суд Украины будет реагировать на каждый факт невыполнения его решений. Такое заявление сделали в КСУ 20 марта, указав, что исполнение решений Суда является требованием Конституции Украины и фундаментальным принципом деятельности КСУ.

В связи с этим Суд будет отслеживать каждый случай невыполнения его актов и принимать соответствующие меры, подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Суда Василий Лемак во время рабочего совещания, посвященного вопросам усиления мониторинга и контроля за исполнением решений Суда.

По итогам совещания было поручено Секретариату Суда осуществить комплекс мер для усиления контроля за выполнением его решений и разработки механизма надлежащего реагирования на такие факты, а именно:

Систематизировать и обобщить данные о состоянии выполнения судебных актов за 2024 год.

Разработать методику оценки эффективности их реализации со стороны законодательной, исполнительной и судебной власти.

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